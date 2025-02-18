Эрдоган заявил, что Турция является «идеальной страной» для предстоящих переговоров между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может выступать "идеальной площадкой" для возможных переговоров между Украиной и РФ.

"Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между Россией и Украиной", - заявил Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре.

Также он заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

"Прежде всего, территориальная целостность и суверенитет Украины для нас очень важны. Мы говорим об уважении Турции к территориальной целостности и суверенитету Украины на всех площадках, подчеркиваем все международные встречи и продолжаем это делать", - сказал Эрдоган.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.