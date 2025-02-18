Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Херсонский апелляционный суд защитил право лица на получение пособия по безработице

19:19, 18 февраля 2025
Ужгородский филиал Закарпатского областного центра занятости обратился в суд с иском о взыскании с гражданки более 25 тысяч гривен, выплаченных ей в качестве помощи по безработице.
Херсонский апелляционный суд защитил право лица на получение пособия по безработице
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский областной центр занятости в лице Ужгородского филиала обратился в суд с иском к гражданке, в котором просил взыскать с последней средства выплаченные ей в качестве помощи по безработице в сумме 25 198 гривен. Об этом сообщает Херсонский апелляционный суд.

Истец ссылался с тем, что гражданка была зарегистрирована в центре занятости как безработная с июля по ноябрь 2022 года и получила 25 198,19 грн государственной помощи. Однако впоследствии было обнаружено, что ответчик на момент обращения в центр занятости и в период получения пособия по безработице была зачислена на обучение в высшее учебное заведение и была соискателем высшего образования первого (бакалаврского) уровня по дневной форме обучения, однако центр занятости об этом не сообщила.

По мнению истца, поскольку гражданка во время пребывания на учете проходила обучение в высшем учебном заведении и относилась к занятому населению, а потому не имела права состоять на учете как безработная и получать соответствующие выплаты.

Заочным решением Херсонского городского суда Херсонской области от 21 октября 2024 было отказано в удовлетворении исковых требований Закарпатского областного центра занятости о взыскании с ответчика средств, выплаченных ей, как пособие по безработице.

Однако истец не согласился с решением суда первой инстанции, обжаловал его в апелляционном порядке и просил удовлетворить апелляционную жалобу.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционной жалобы, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Херсонского апелляционного суда пришла к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и пришел к обоснованному заключению в период нахождения истца факта принадлежности Закон Украины «О занятости населения» и отсутствие оснований для взыскания с него средств, выплаченных в качестве пособия по безработице.

Также апелляционный суд отметил, что само по себе обучение ответчика по дневной форме в учебном заведении не является основанием для отнесения его к занятому населению, поскольку часть 1 статьи 4 Закона Украины 

«О занятости населения» императивно устанавливает, что к занятому населению относятся лица, которые учатся по дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях и объединяют обучение с работой.

Поскольку истцом не было предоставлено доказательств того, что ответчик в период ее пребывания на учете в центре занятости объединяла обучение с работой, принадлежала к категории занятого населения, получала другие виды материального обеспечения или доход, а также того, что ответчик имел прямой умысел, направленный именно на сознательное несообщение об обучении с целью незаконного получения пособия по безработице, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют (дело № 766/8301/23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Вывод ВККС не заслуживает внимания» — Высший совет правосудия отказался увольнять судью после квалификационного оценивания

Совет правосудия отметил, что ВККС и ОСД не наделены полномочиями устанавливать или оценивать обстоятельства судебных дел, а также проверять законность и обоснованность судебных решений .

Срок обращения в суд существует не для того, чтобы предоставлять возможность субъекту властных полномочий избежать ответственности — Большая Палата Верховного Суда

Противоправное бездействие субъекта властных полномочий может быть обжаловано в суд в любое время за весь период, в течение которого оно продолжается – позиция Большой Палаты Верховного Суда

Британское правительство начнет реформу, чтобы сократить время набора в британскую армию и улучшить оплату труда – Politico

Кир Стармер сделал серьезное предложение по европейской безопасности, но британская армия нуждается в реформе.

Большая Палата Верховного Суда указала, кто является надлежащим ответчиком при обжаловании решений в процессе отбора кандидатов в КСУ

Истица в апелляционной жалобе к БП ВС отмечала, что, по ее убеждению, Конкурсная комиссия и Совещательная группа экспертов не являются субъектами властных полномочий, осуществляющих властную управленческую функцию в спорных правоотношениях.

Кабмин запланировал законопроект об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей в плане приоритетных действий на 2025 год

Также запланирован законопроект об изменениях в УПК о недопустимости злоупотребления процессуальными правами по коррупционным делам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області