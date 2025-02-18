Херсонский апелляционный суд защитил право лица на получение пособия по безработице

Ужгородский филиал Закарпатского областного центра занятости обратился в суд с иском о взыскании с гражданки более 25 тысяч гривен, выплаченных ей в качестве помощи по безработице.

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Закарпатский областной центр занятости в лице Ужгородского филиала обратился в суд с иском к гражданке, в котором просил взыскать с последней средства выплаченные ей в качестве помощи по безработице в сумме 25 198 гривен. Об этом сообщает Херсонский апелляционный суд.

Истец ссылался с тем, что гражданка была зарегистрирована в центре занятости как безработная с июля по ноябрь 2022 года и получила 25 198,19 грн государственной помощи. Однако впоследствии было обнаружено, что ответчик на момент обращения в центр занятости и в период получения пособия по безработице была зачислена на обучение в высшее учебное заведение и была соискателем высшего образования первого (бакалаврского) уровня по дневной форме обучения, однако центр занятости об этом не сообщила.

По мнению истца, поскольку гражданка во время пребывания на учете проходила обучение в высшем учебном заведении и относилась к занятому населению, а потому не имела права состоять на учете как безработная и получать соответствующие выплаты.

Заочным решением Херсонского городского суда Херсонской области от 21 октября 2024 было отказано в удовлетворении исковых требований Закарпатского областного центра занятости о взыскании с ответчика средств, выплаченных ей, как пособие по безработице.

Однако истец не согласился с решением суда первой инстанции, обжаловал его в апелляционном порядке и просил удовлетворить апелляционную жалобу.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционной жалобы, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Херсонского апелляционного суда пришла к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и пришел к обоснованному заключению в период нахождения истца факта принадлежности Закон Украины «О занятости населения» и отсутствие оснований для взыскания с него средств, выплаченных в качестве пособия по безработице.

Также апелляционный суд отметил, что само по себе обучение ответчика по дневной форме в учебном заведении не является основанием для отнесения его к занятому населению, поскольку часть 1 статьи 4 Закона Украины

«О занятости населения» императивно устанавливает, что к занятому населению относятся лица, которые учатся по дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях и объединяют обучение с работой.

Поскольку истцом не было предоставлено доказательств того, что ответчик в период ее пребывания на учете в центре занятости объединяла обучение с работой, принадлежала к категории занятого населения, получала другие виды материального обеспечения или доход, а также того, что ответчик имел прямой умысел, направленный именно на сознательное несообщение об обучении с целью незаконного получения пособия по безработице, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют (дело № 766/8301/23).

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