ПФУ отказал военнослужащему в перерасчете пенсии после увольнения со службы, в связи с чем тот обратился в суд

Спор касался учета срока службы во время мобилизации при перерасчете выплат.

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Пятый апелляционный административный суд обязал Пенсионный фонд пересчитать пенсию военному пенсионеру после мобилизации.

Обстоятельства дела

Истец, получающий пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 09.04.1992 № 2262-XII (далее — Закон № 2262), обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области с требованием о перерасчете пенсии.

В обоснование исковых требований истец указал, что стаж истца, с учетом времени службы в Вооруженных силах Украины, подлежащего зачету на льготных условиях, составляет более 23 календарных лет, поэтому истец приобрел право на назначение пенсии за выслугу лет на основании пункта а статьи 12 Закона № 2262-ХІІ.

Пенсия истцу была назначена с 23 января 2023 года во исполнение решения Николаевского окружного административного суда от 5 июля 2023 года по делу № 400/4809/23.

После увольнения с военной службы 2 июля 2025 года, на которую истца призвали в рамках мобилизации, в Пенсионный фонд поступили документы для перерасчета: денежный аттестат от 2.07.2025 № 625/6/498, справки воинской части от 2.07.2025 № 625/6/499 и № 625/6/500 о размерах ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения и премии, а также другие документы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области отказало в перерасчете пенсии, сославшись на отсутствие у истца необходимого календарного стажа, предусмотренного пунктом «а» статьи 12 Закона № 2262 для назначения пенсии за выслугу лет.

Истец обратился в суд, требуя:

признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области относительно отказа в перерасчете пенсии;

обязать Главное управление осуществить перерасчет пенсии с 2 июля 2025 года на основании представленных денежного аттестата и справок.

Решением Николаевского окружного административного суда от 30 марта 2026 года в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции счел, что спор касается назначения пенсии за выслугу лет, а не ее перерасчета, и что льготная выслуга учитывается лишь для определения размера пенсии, а не для самого основания ее назначения.

Что решил суд

Пятый апелляционный административный суд в постановлении от 26 мая 2026 года (дело № 400/13320/25) отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение о частичном удовлетворении иска.

Апелляционный суд установил, что предметом спора является не назначение пенсии, а перерасчет уже назначенной пенсии после увольнения истца с военной службы, на которую он был призван во время мобилизации.

Суд отметил, что в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона № 2262 выплата пенсии таким лицам не прекращается на период службы, а после увольнения пенсия подлежит перерасчету с учетом дополнительного стажа. Перерасчет ранее назначенных пенсий регулируется статьей 63 Закона № 2262, которая предусматривает перерасчет в случае изменения размера денежного обеспечения или представления новых документов.

Апелляционный суд подчеркнул, что процедуры назначения пенсии и ее перерасчета различаются. При перерасчете уже назначенной пенсии не применяются требования к календарному стажу, необходимые для первоначального назначения пенсии по пункту «а» статьи 12 Закона № 2262. Отказ Пенсионного фонда, обоснованный отсутствием такого стажа, является противоправным.

Резолютивная часть постановления:

Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области относительно отказа в перерасчете пенсии.

Обязать Главное управление осуществить перерасчет и выплату пенсии на основании денежного аттестата от 2.07.2025 № 625/6/498, справки военной части от 2.07.2025 № 625/6/499 и № 625/6/500 с учетом ранее произведенных выплат, начиная с 3 июля 2025 года.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение тридцати дней.

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