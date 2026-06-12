ПФУ відмовив військовому у перерахунку пенсії після звільнення зі служби, тож він пішов до суду

Спір стосувався врахування служби під час мобілізації при перерахунку виплат.

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П’ятий апеляційний адміністративний суд зобов’язав Пенсійний фонд перерахувати пенсію військовому пенсіонеру після мобілізації.

Обставини справи

Позивач, який отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII (далі — Закон № 2262), звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області з вимогою про перерахунок пенсії.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що вислуга років позивача, з врахуванням часу служби в Збройних силах України, яка підлягає зарахуванню на пільгових умовах, становить більше 23 календарних років, тому позивач набув право на призначення пенсії за вислугу років на підставі пункту а статті 12 Закону №2262-ХІІ.

Пенсія позивачу була призначена з 23 січня 2023 року на виконання рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 5 липня 2023 року у справі № 400/4809/23.

Після звільнення з військової служби 2 липня 2025 року, на яку позивача призвали за мобілізацією, до Пенсійного фонду надійшли документи для перерахунку: грошовий атестат від 2.07.2025 № 625/6/498, довідки військової частини від 2.07.2025 № 625/6/499 та № 625/6/500 про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії, а також інші документи.

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області відмовило у перерахунку пенсії, посилаючись на відсутність у позивача необхідної календарної вислуги років, передбаченої пунктом «а» статті 12 Закону № 2262 для призначення пенсії за вислугу років.

Позивач звернувся до суду, вимагаючи:

визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області щодо відмови у перерахунку пенсії;

зобов’язати Головне управління здійснити перерахунок пенсії з 2 липня 2025 року на підставі поданих грошового атестату та довідок.

Рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду від 30 березня 2026 року у задоволенні позову відмовлено. Суд першої інстанції вважав, що спір стосується призначення пенсії за вислугу років, а не її перерахунку, і що пільгова вислуга враховується лише для визначення розміру пенсії, а не для самої підстави її призначення.

Що вирішив суд

П’ятий апеляційний адміністративний суд у постанові від 26 травня 2026 року (справа № 400/13320/25) скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення про часткове задоволення позову.

Апеляційний суд встановив, що предметом спору є не призначення пенсії, а перерахунок вже призначеної пенсії після звільнення позивача з військової служби, на яку він був призваний під час мобілізації.

Суд зазначив, що відповідно до частини 3 статті 2 Закону № 2262 виплата пенсії таким особам не припиняється на період служби, а після звільнення пенсія підлягає перерахунку з урахуванням додаткової вислуги років. Перерахунок раніше призначених пенсій регулюється статтею 63 Закону № 2262, яка передбачає перерахунок у разі зміни розміру грошового забезпечення або подання нових документів.

Апеляційний суд підкреслив, що процедури призначення пенсії та її перерахунку відрізняються. При перерахунку вже призначеної пенсії не застосовуються вимоги до календарної вислуги років, необхідні для первинного призначення пенсії за пунктом «а» статті 12 Закону № 2262. Відмова Пенсійного фонду, обґрунтована відсутністю такої вислуги, є протиправною.

Резолютивна частина постанови:

Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області щодо відмови у перерахунку пенсії.

Зобов’язати Головне управління здійснити перерахунок та виплату пенсії на підставі грошового атестату від 2.07.2025 № 625/6/498, довідок військової частини від 2.07.2025 № 625/6/499 та № 625/6/500 з урахуванням раніше проведених виплат, починаючи з 03 липня 2025 року.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

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