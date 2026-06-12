Декларации с несоответствиями на сумму свыше 2,5 млн грн – уличили начальника отдела РТЦК в Кировоградской области

ГБР установило, что должностное лицо Кропивницкого РТЦК не указало в декларации автомобили и доходы на сумму свыше 2,5 млн грн.

Фото: ГБР

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из отделов Кропивницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Как отмечается в сообщении ГБР, в ходе проверки, проведенной НАПК по материалам ГБР, установлено, что чиновник внес в ежегодную декларацию ложные данные на общую сумму более 2,5 млн грн.

В частности, подполковник не задекларировал приобретение автомобилей стоимостью более 2,3 млн грн, а также не указал доход в размере 200 тыс. грн, полученный от продажи транспортного средства.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию.

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