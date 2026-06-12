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Декларації з розбіжностями у понад 2,5 млн грн – викрито начальника відділу РТЦК на Кіровоградщині

17:38, 12 червня 2026
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ДБР встановило, що посадовець Кропивницького РТЦК не вніс до декларації автомобілі та доходи на понад 2,5 млн грн.
Декларації з розбіжностями у понад 2,5 млн грн – викрито начальника відділу РТЦК на Кіровоградщині
Фото: ДБР
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Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з відділів Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у внесенні недостовірних відомостей до декларації.

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Як зазначається в повідомленні ДБР, Під час перевірки, проведеної НАЗК за матеріалами ДБР, встановлено, що посадовець вніс до щорічної декларації неправдиві дані на загальну суму понад 2,5 млн грн.

Зокрема, підполковник не задекларував придбання автомобілів вартістю понад 2,3 млн грн, а також не вказав дохід у розмірі 200 тис. грн, отриманий від продажу транспортного засобу.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації.

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