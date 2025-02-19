Осужденный за приобретение и хранение психотропов пытался добиться испытательного срока вместо заключения — что решил суд

Апелляционный суд не увидел оснований для смягчения приговора за наркопреступление.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда 38-летнему жителю Каменец-Подольского района, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта амфетамина и PVP в большом и особо крупном размере. Его апелляционную жалобу суд отклонил. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Выяснено, что 10 июня 2024 года во время переписки с неустановленным в ходе досудебного расследования лицом через мессенджер в мобильном телефоне мужчина заказал особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен – PVP в особо крупном размере и психотропное вещество, оборот которого ограничен – амфетамин в большом размере. После получения заказа в почтамате в г. Хмельницкому его задержали правоохранители.

Хмельницкий горрайонный суд признал обвиняемого виновным в незаконных приобретении и хранении с целью сбыта психотропного и особо опасного психотропного вещества в большом и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Он не согласился с приговором первой инстанции. В апелляционной жалобе просил назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, освободив от реального отбывания на испытательный срок. По его мнению, суд не в полной мере учел его личность, процессуальное поведение, искреннее раскаяние и отсутствие корыстных мотивов.

Доводы обвиняемого о том, что психотропные вещества он заказал для собственного употребления, без цели сбыта, не заслуживают внимания, поскольку опровергают их доказательства, считает коллегия судей апелляционного суда.

Среди прочего суд обратил внимание на выводы судебных экспертиз относительно большого и особенно большого размеров психотропных веществ, которые полиция изъяла у обвиняемого, и протокол осмотра его мобильного телефона с перепиской, подтверждающей намерение сбыта психотропов методом «закладок».

Утверждение апеллянта о чрезмерной строгости наказания коллегия судей сочла необоснованным.

«Назначая наказание, суд в соответствии с указанной статьей уголовного закона учел степень тяжести совершенного обвиняемым уголовного правонарушения, согласно ст. 12 УК Украины является особо тяжким преступлением, лицо виновного, которое официально не трудоустроено, разведено, совершило особо тяжкое преступление, связанное с незаконным оборотом психотропных веществ в большом и особо крупном размерах, который по своему характеру представляет особую общественную опасность, своей вины к противоправным проявлениям, смягчающее наказание обстоятельство – наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей», – говорится в постановлении ХАС.

С определением апелляционного суда по делу № 686/20975/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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