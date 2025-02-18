Українців обурив трейлер 4-го сезону «Бріджертонів», де на актору надягли російський кокошник

Українці обурилися тим, що на одну з акторок 4-го сезону серіалу «Бріджертонів» одягли російський кокошник.

Скріншот з відео

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Netflix оприлюднив тизер четвертого сезону популярного телесеріалу «Бріджертони», в якому поділився кадрами з майбутнього шоу, а також показав закадрову зйомку. Частина українців обурилися тим, що на одну з акторок надягли російський кокошник.

У трейлері стрімінговий сервіс показав бал-маскарад, на якому головному герою судилося зустріти своє кохання. На одному із кадрів видно дівчину, одягнену в традиційний російський кокошник. Українці розкритикували творців серіалу за цю деталь:

«Чому в цій серії кокошник? Що це за демонстрація зла?»

«Чому в серіалі символ тероризму? Навіщо б*** кокошник???»

«Вибачте, а що це за російський кокошник? Для чого це? Виріжте це. Для чого це, ви вирішили пограти з росіянами»

«Кокошник, ви серйозно хлопці? А ви знали, чий це традиційний головний убір? ГАНЬБА!»

«Я українка, і ваше шоу було таким прекрасним способом втекти від жахів війни останніх років. Бачити символи російської культури (кокошник), пов’язані з такою симпатією, розриває серце. Будь ласка, не вводьте цього героя в шоу».

«Netflix, кокошник, правда? Останні 3 роки Росія бомбить українські мирні міста, а ви вирішили зробити цих терористів частиною свого шоу? Соромно!»

Виконувачка обов’язків ректора Національного авіаційного університету Ксенія Семенова зазначила, що Netflix «пхає всюди російську культуру, в тему і не в тему».

«Всі розумні персонажі, або ті, що хочуть виглядати розумними, мусять цитувати Толстого, Достоєвського, або щось мати з книжок, або хоч десь якось треба про це згадати. Бо по-справжньому інтелігентна розумна людина цікавиться російською культурою. Це те, що прибиває Netflix на рівні стереотипу, який у вас має відкластися. І ви не будете розуміти, звідки ця штука у вас в голові, але будете доводити, що російська культура всесвітньо визнана. Коли насправді над цим попрацював якийсь менеджер десь в офісі Netflix», — зазначила вона.

«Бріджертони» (Bridgerton) — американський костюмований телесеріал, знятий на основі романів Джулії Квін. Дія відбувається в Лондоні епохи Регентства. Головні персонажі – родина Бріджертонів, діти якої один за одним поступово шукають собі пару.

Зараз у Лондоні триває виробництво четвертого сезону. Дата прем’єри для нових епізодів ще не названа.

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