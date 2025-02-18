США и РФ согласились «устранить раздражители» в двусторонних отношениях – Госдеп США

Речь идет о нормализации работы соответствующих дипломатических представительств.

Фото: US State Department pool

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Делегации США и РФ согласились «устранить раздражители» двусторонних отношений с целью принятия мер, необходимых для «нормализации работы соответствующих дипломатических представительств», заявила представитель Госдепартамента США Темми Брюс после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде.

Обе стороны также согласились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине, «работая над тем, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт в Украине таким образом, который является продолжительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

«Стороны сегодняшних встреч обязуются продолжать сотрудничество, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное движение процесса», - говорится в сообщении.

Но по временным рамкам в заявлении отмечено, что «одного телефонного звонка со следующей встречей недостаточно для установления крепкого мира», поэтому это только «начало процесса».

США также поблагодарили Саудовскую Аравию за проведение переговоров.

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