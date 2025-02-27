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У Кропивницькому затримали російського агента, який намагався спалити електропідстанцію

23:12, 27 лютого 2025
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
У Кропивницькому затримали російського агента, який намагався спалити електропідстанцію
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Служба безпеки України повідомила, що у Кропивницькому затримала ще одного агента фсб, який готував серію підпалів на ключових енергооб’єктах регіону, щоб знеструмити місцеві військові частини та медустанови.

Затримали зловмисника «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню і декілька підрозділів Сил оборони. Зловмисник планував підпалити цей енергооб’єкт.

Агентом виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

«Після дистанційного вербування ворожий поплічник розвідував локацій основних енергогенеруючих об’єктів і збирав дані про їхній технічний стан та охорону.

Отриману інформацію фігурант відправляв своєму російському куратору для «погодження» підпалу», - повідомили у СБУ.

Також зловмисник передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників, по яких ворог планував здійснити повітряні атаки.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ Кропивницький

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