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В Кропивницком задержали российского агента, который пытался сжечь электроподстанцию

23:12, 27 февраля 2025
Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
В Кропивницком задержали российского агента, который пытался сжечь электроподстанцию
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Служба безопасности Украины сообщила, что в Кропивницком задержала еще одного агента фсб, который готовил серию поджогов на ключевых энергообъектах региона, чтобы обесточить местные воинские части и медучреждения.

Задержан злоумышленник «на горячем», когда он проводил доразведку вблизи электроподстанции, питающей областную больницу и несколько подразделений Сил обороны. Злоумышленник планировал поджечь этот энергообъект.

Агентом оказался 30-летний местный безработный, который искал быстрые заработки в Телеграмм-каналах.

«После дистанционной вербовки вражеский приспешник разведывал локаций основных энергогенерирующих объектов и собирал данные об их техническом состоянии и охране.

Полученную информацию фигурант отправлял своему российскому куратору для согласования поджога», - сообщили в СБУ.

Также злоумышленник передавал оккупантам геолокации возможное базирование украинских защитников, по которым враг планировал осуществить воздушные атаки.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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СБУ Кропивницкий

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