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В НШСУ рассказали, сколько тестовых и практических заданий подготовили для ВККС

10:11, 27 февраля 2025
Также в Школе судей заработала Учебная лаборатория по изучению права Европейского Союза.
В НШСУ рассказали, сколько тестовых и практических заданий подготовили для ВККС
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Национальная школа судей Украины рассказала, что является ключевым институтом, который обеспечивает подготовку профессиональных судей, ориентируясь на современные требования правосудия и европейские стандарты.

Повышение качества отбора судей

В 2024 году НШСУ сосредоточила внимание на конкурсах для занятия вакантных должностей судей апелляционных судов. Специалисты Тестологического центра вместе с экспертами обновили тестовые и практические задания, с учетом правовых позиций Верховного Суда:

- создано 3 110 новых тестовых заданий;

- обновлено более 21 000 заданий через рецензию и литературное редактирование;

- подготовлено 200 практических заданий в виде модельных судебных решений;

- разработано 40+ модельных судебных дел для квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов.

Кроме того, создано более 4 200 тестов для конкурсов в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату ВАКС, в том числе 1 225 были разработаны с участием привлеченных экспертов.

Судейское образование и евроинтеграция

После получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2022 году приоритетной является адаптация судебной системы Украины к европейским стандартам. С целью реализации этой задачи в октябре 2024 года НШСУ открыла Учебную лабораторию по изучению права Европейского Союза, которая сосредоточена на разработке учебных материалов по праву ЕС и их преподавании для судей и их помощников.

Основные задачи лаборатории:

- объединение знаний и опыта специалистов по европейскому праву для достижения стратегических целей Украины по адаптации национального законодательства к европейским нормам, закрепленных в Декларации Европейского Совета и Общегосударственной программе адаптации;

- использование международного опыта с целью совершенствования национального законодательства;

- повышение правовой осведомленности судей относительно европейских норм;

- внедрение результатов научных исследований в процесс обучения.

Эта инициатива поможет украинским судьям эффективно применять европейские подходы в правоприменении и будет способствовать укреплению доверия к судебной власти.

Развитие тренерского потенциала

Качество судейского образования напрямую зависит от профессионализма преподавателей. В 2024 году НШСУ активно работала над усилением тренерского потенциала:

- подготовлено 96 новых тренеров в рамках программы «Подготовка и фасилитация тренингов в НШСУ»;

- 196 преподавателей повысили квалификацию благодаря участию в методологических тренингах, семинарах и круглых столах;

- к проведению обучения привлекались проекты международных программ технической помощи в сфере правосудия.

Формирование сильной команды тренеров позволяет обеспечить единый подход к обучению во всех региональных отделениях Школы и внедрять современные методики в подготовку судей.

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ВККС Школа судей НШСУ

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