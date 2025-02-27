ВАКС применял к председателю Белгород-Днестровского суда Валентину Заверюхе меру пресечения

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении судьям Валентину Заверюхе, Александру Боярскому и Сергею Савицкому по организации выезда военнообязанных за границу.

Фото: mahala.com.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП сообщили о подозрении трем судьям - Валентину Заверюхе, Александру Боярскому и Сергею Савицкому - за организацию схемы незаконного выезда военнообязанных лиц за границу. Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения к участникам организованной группы, которая работала внутри судебной системы и помогала уклоняться от мобилизации.

Как сообщили в САП, суд избрал меры пресечения в виде залога:

- Организатор преступления, председатель суда, должен внести залог в размере 3 миллиона гривен.

- Судья - 2 013 620 гривен.

- Помощник судьи - 787 тыс. гривен.

Также на подозреваемых наложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых:

- Запрет на отлучение из Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда.

- Обязанность сообщать об изменении места жительства или работы.

- Воздерживаться от контакта с другими подозреваемыми и свидетелями.

- Сдать свои паспорта для выезда за границу на хранение в ГУ ГМС.

- Носить электронное средство контроля.

- Срок обязанностей определен до 26 апреля 2025 года. Залог необходимо внести в течение пяти дней.

Преступная схема включала массовое изготовление судебных решений, которые позволяли мужчинам избегать мобилизации, под предлогом ухода за ребенком. Следствие установило, что за 3500 долларов США в суде принимали решение, которое позволяло выезд за границу. Всего зафиксировано 1040 таких решений.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентин Заверюха был временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП. В феврале был отстранен Александр Боярский.

25 ноября 2024 Первая Дисциплинарная палата ВРП применила к судье Савицкому дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении по жалобе НАБУ.

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