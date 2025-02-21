НАБУ и САП сообщили о подозрении судьям Валентину Заверюхе, Александру Боярскому и Сергею Савицкому об организации выезда военнообязанных за границу

Подозрение вручили адвокату Станиславу Клименко, председателю Белгород-Днестровского суда Валентину Заверюхе, экс-руководителю и судье этого суда Александру Боярскому и судье Сергею Савицкому.

Фото: НАБУ

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В Одесской области разоблачили еще пятерых человек, подозреваемых в организации выезда военнообязанных мужчин за пределы Украины. Таким образом, количество подозреваемых возросло до шести. Первым фигурантом по этому делу стал судья из Одесской области Александр Боярский. Об этом сообщили в пресс-службах НАБУ и САП.

Подозрение вручили адвокату Станиславу Клименко, председателю Белгород-Днестровского суда Валентину Заверюхе (по мнению следствия, организатор), экс-руководителю этого же суда Александру Боярскому и судье Сергею Савицкому соответственно, как сообщило «Слово и дело».

«В Одесской области разоблачена организованная группа, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

Прокурор САП по поручению заместителя генерального прокурора – руководителя САП сообщил о подозрении 4 лицам, являющимся участниками организованной группы, а именно: организатору преступления – председателю суда; действующему судье – бывшему председателю суда; судьи; адвокату», – информирует САП.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов в одном из районных судов Одесской области выдали более тысячи разрешений на пересечение границы мужчинами призывного возраста.

Чтобы призывники могли избежать мобилизации и в дальнейшем уехать за границу, суд принимал решение об установлении места проживания ребенка вместе с отцом. Информацию о предоставлении таких услуг публиковали в группах в соцсетях. Стоимость одного решения составила 1500–3000 долларов.

«Выяснилось, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места жительства ребенка на временно оккупированной территории, подделки процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел», — говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентин Заверюха был временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП. В феврале был отстранен Александр Боярский.

25 ноября 2024 Первая Дисциплинарная палата ВРП применила к судье Савицкому дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении по жалобе НАБУ.

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