Практика судів
  1. Суд інфо

Суддю Валентина Заверюху тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

18:58, 13 січня 2025
Рішення про відсторонення судді було прийнято на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Валентина Заверюху тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Заверюху Валентина Олексійовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 13 січня 2025 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 13 січня 2025 року, суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Заверюху Валентина Олексійовича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя дисциплінарна палата ВРП ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Після публічної суперечки стосовно того, «хто бігає по посольствах», в Раді ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Після публічних заяв міністра енергетики Германа Галущенка стосовно того, що окремі депутати «бігають по посольствах», у Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про відповідальність за втручання в роботу електронних реєстрів – про які зміни до КК та КПК йдеться

Під час війни несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в інформаційно-комунікаційних системах, у тому числі публічних електронних реєстрах, буде каратися до 8 років позбавлення волі.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Кабмін змінив підстави, за яких водії можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію

Уряд змінив умови для складення водіями європротоколу і залишення місця ДТП.

Законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження відповідає міжнародним зобов’язанням – Ольга Стефанішина

За словами Ольги Стефанішиної, законопроект, за яким прокурор зможе продовжити строк досудового розслідування без ухвали слідчого судді, відповідає міжнародним зобов’язанням.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео