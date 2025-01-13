Судья Валентин Заверюха временно отстранен от осуществления правосудия

Решение об отстранении судьи было принято на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Заверюха Валентин Алексеевич временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВРП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 13 января 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 13 января 2025, судью Белгород-Днестровского Одесской области Заверюха Валентин Алексеевич отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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