После публичного спора о том, кто «бегает по посольствам», в Раде инициировали увольнение министра энергетики Германа Галущенко

После публичных заявлений министра энергетики Германа Галущенко о том, что отдельные депутаты «бегают по посольствам», в Раде зарегистрировали проект постановления о его увольнении.

Фото: Фейсбук народного депутата Юлии Клименко, 10 января

В Верховной Раде 13 января зарегистрировали проект постановления 12403 об увольнении министра энергетики Германа Галущенко. Инициаторами выступили народные депутаты Инна Совсун, Ярослав Железняк, Наталья Пипа и другие.

Следует отметить, что этому предшествовал публичный спор между Германом Галущенко и Инной Совсун в Раде по вопросу, кто «бегает по посольствам».

Итак, во время «Часа вопросов» к правительству в Верховной Раде 10 января премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что «Украине нужно возобновлять свои энергоресурсы, в частности, в возобновляемых источниках, в атомной генерации – это наша стратегия, утвержденная в том, что мы будем развивать атомную генерацию как основу нашей базовой генерации электроэнергии».

«Большинство наших блоков, 9 блоков, которые сегодня находятся под контролем Украины, имеют 30-летний срок использования, он продолжается под контролем МАГАТЭ. Но нам нужно строить новые блоки, и строительство хмельницких третьего и четвертого блоков является одним из важных элементов энергетической устойчивости Украины, чтобы у людей был свет. Соответственно, проектная документация, часть работ там уже была сделана. Эти блоки будут использовать исключительно американскую технологию, американскую, подчеркиваю это, компания Westinghouse, это также проработано с американцами, соответствующие договоренности есть. Более того, эта технология сегодня действует на всех 9 атомных атомах, которые находятся под контролем Украины» - подчеркнул он.

На это народный депутат от фракции «Голос» Инна Совсун отметила, что «в ответе о третьем и четвертом блоке ХАЭС вы сказали о том, что это согласовано с американцами, с Westinghouse, я вам хочу сказать, что мы как члены комитета получили сообщение от представителей делегации Европейской комиссии и от представителей американского посольства, обеспокоенных тем, что в публичном пространстве появляется информация, что вроде бы и одни, и другие поддерживают этот проект. На самом деле, такой поддержки нет. Они хотели бы в дальнейшем избежать таких манипуляций»

На это Денис Шмыгаль ответил, что «компания Westinghouse сегодня поставляет ядерное топливо для Украины и все наши блоки сегодня не на российском ядерном топливе. Мы буквально перед полномасштабным вторжением за полтора года до этого все наши атомные блоки перевели на топливо американского производства. Соответственно, Министерство энергетики работает с компанией Westinghouse».

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что «на самом деле это именно так, и если мы говорим о третьем и четвертом, то именно в тексте закона есть норма, которая говорит о том, что эти блоки будут работать на американском топливе».

«А вот относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство» – обратился Галущенко к Инне Совсун.

После этого между депутатом и Германом Галущенко завязался острый спор.

На призывы о том, как он смеет говорить о «бегании по посольствам», Герман Галущенко сначала отметил: «Я смею! Я смею! Я смею об этом говорить, потому что…», но после просьбы спикера Руслана Стефанчука «воздержаться от безосновательных обвинений» или дать какие-то доказательства народным депутатам, Галущенко извинился.

«Вопрос в том, что на самом деле нет у ЕС единого подхода к развитию атомной энергетики и об этом всем известно. Потому что есть страны, которые отказались от атомной энергетики, например Германия, а есть страны, как Франция, в которой атомная энергетика составляет более 70 процентов производства. Поэтому не может быть единой позиции ЕС в развитии атомной энергетики и, в частности, строительства наших блоков. И это соответствующим образом было анонсировано представителем ЕС в Украине Катариной Матерновой, которая об этом и сказала, что ЕС не комментирует вопрос достройки блоков, потому что это не вопрос», - отметил Галущенко.

В свою очередь Инна Совсун подчеркнула, что «министры правительства не должны таким тоном говорить о народных депутатах».

«Я не бегаю по посольствам, а взаимодействую с ними в рамках своей работы, в рамках выполнения своих полномочий.

Отдельно обращаю внимание на то, что да, конечно, я общаюсь с посольствами, конечно, я знаю, что они знают, думают и понимают о третьем, четвертом блоке. И поверьте, ничего хорошего ни от одного посольства на эту тему я не слышала» - подчеркнула она.

Автор: Наталя Мамченко

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