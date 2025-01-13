В Эстонии хотят закрыть границу с Россией

В Эстонии заявили, что законопроект необходим из-за гибридных атак, которые Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

Фото: err.ee

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В Эстонии оппозиционная партия «Отечество» инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу, пишет ERR.

Лидер партии Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, организованными Россией против Эстонии и ее стран-союзниц.

«И партнерские спецслужбы, и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали о риске саботажа со стороны российских спецслужб. Пограничная охрана Российской Федерации сделала враждебный шаг, сняв с реки Нарва буи, обозначающие границу.

В декабре имел место масштабный террористический акт в Финском заливе с целью разрушения эстонско-финской подводной инфраструктуры», – сказал Рейнсалу.

Также он добавил, что, учитывая нынешнюю ситуацию, уместно закрыть границу между Эстонией и Россией, а органы безопасности и правительство Эстонии имеют соответствующие технические возможности и правовые основания.

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