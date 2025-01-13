НААУ сообщила детали об инциденте с избиением адвоката в помещении харьковского ВВК

Адвоката насильно выталкивали из помещения, а также нанесли удары по туловищу и голове.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Харькове сотрудники ТЦК применили силу к адвокату.

Затем Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила детали об инциденте в помещении ВВК.

«Когда адвокат начала фиксировать нарушения прав ее клиента в помещении военно-врачебной комиссии, защитницу вытолкали из помещения, применив физическую силу, а также выбросили вещи», - заявили в НААУ.

Юлія Палагіна, яка надавала професійну правничу допомогу військовозобов’язаному, 9 січня приїхала до приміщення ВЛК. Напередодні її клієнта утримували в Шевченківському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки м. Харкова та примушували пройти медичний огляд. Тож адвокатка шукала доказів проведення огляду. Первинно їй повідомили, що особа вже пройшла ВЛК, була визнана придатною до військової служби та відправлена назад до ТЦК для подальшої мобілізації. Втім, документального підтвердження цьому надано не було.

Оскільки місцезнаходження людини було невідомо, для фіксації фактів порушення процедури адвокатка телефоном викликала поліцію. Але одразу після цього чоловік у військовій формі, який раніше перевіряв документи і повноваження Палагіної, наказав їй прибиратися з приміщення.

«Я відмовилася, пояснивши, що перебуваю на території цивільної лікарні в очікуванні поліції. У відповідь цей чоловік сказав (дослівно): «Или выйди по-хорошему, или будет по-плохому». Я запиталася як мені це розуміти, на що він мене схопив та почав силоміць «викидати» з приміщення. Зрозуміло, що я захищалася. І чим активніше я захищалася, тим агресивніше він ставав та наносив сильніші удари… Випхавши мене з приміщення, вони лишили у себе мої речі та документи, що містять адвокатську таємницю… Лише через певний час один з них відкрив двері та кинув мої речі на підлогу», - розповіла про інцидент адвокатка. - Все це відбувалося на очах у медичного персоналу та відвідувачів лікарні, які намагалися призвати кривдника до здорового глузду».

Пізніше поліція все ж прибула на місце подій і відомості про злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Юлія Палагіна також звернулася до Ради адвокатів Харківської області та Комітету захисту прав адвокатів, а експертиза підтвердила наявність тілесних ушкоджень.

«Військовослужбовцями Шевченківського РТЦК та СП було порушено гарантоване Конституцією України право на особисту недоторканність, зазнали порушень гарантовані Законом про адвокатуру та адвокатську діяльність права та гарантії адвокатської діяльності», - так оцінили інцидент представники Ради адвокатів Харківської області, виклавши фрагмент відео.

В органі адвокатського самоврядування повідомили, що вже були опитані очевидці події. І вони дали ствердні відомості про професійну, етичну поведінку адвоката, яка діяла в рамках укладеної угоди з використанням прав на подання клопотань, заяв, звернень та отримання відомостей відносно свого клієнта. Жодних провокативних чи інших дій, які б можна було кваліфікувати як такі, що виходять за межі етичної поведінки адвоката, зафіксовано не було.

Адвокатка проінформувала осіб у військовій формі про свій процесуальний статус, надавши для огляду посвідчення та повідомила про повноваження відносно свого клієнта. У відповідь до Палагіної було застосовано фізичну силу. Її силоміць виштовхували з приміщення, наносили удари по тулубу та голові, проявляли неповагу як до особистості так і до професійної приналежності, застосовували як фізичну силу так і вдавались до приниження честі та гідності особистості, застосовували сексистські висловлювання, які принижували професіонала з огляду на приналежність до жіночої статі пані Юлії, - пояснили в РАР. «Єдиним справедливим завершенням цієї історії є вирок», - вважає голова Ради адвокатів Харківської області Вікторія Гайворонська.

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