Как резидент Дія Сіті может отказаться от своего статуса — разъяснение ГНС

Резидент Дія Сіті должен подать заявление в электронной форме не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала.

Государственная налоговая служба разъяснила, как резидент Дія Сіті может отказаться от своего статуса и как при этом подается налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий.

В соответствии с пп. 14.1.282-1 НКУ резидент Дія Сіті – налогоплательщик, уплачивающий налог на прибыль предприятий на особых условиях, – резидент Дія Сіті, который в порядке, предусмотренном п. 141.10 НКУ, избрал или перешел на соответствующий режим налогообложения.

Резиденты Дія Сіті, не избравшие (не перешедшие) на соответствующий режим налогообложения, уплачивают налог на прибыль предприятий на общих основаниях и считаются резидентами Дія Сіті, не являющимися налогоплательщиками на особых условиях.

Відповідно до пп. 137.10.8 ПКУ платник податку, який був резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, зобов’язаний перейти до сплати податку на прибуток підприємств на загальних підставах починаючи з:

а) першого числа року, наступного за податковим (звітним) роком, в якому резидент Дія Сіті не відповідав вимогам п. 4 ч. 1 ст. 5 Закону України від 15.07.2021 №1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», незалежно від дати внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті;

б) першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому до реєстру Дія Сіті внесено запис про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті з інших підстав, передбачених Законом України №1667. При цьому такий платник податку подає річну декларацію з податку на прибуток резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах за податковий (звітний) період, що закінчується останнім днем кварталу, в якому до реєстру Дія Сіті внесено запис про втрату ним статусу резидента Дія Сіті.

Отже, для резидентів Дія Сіті – платників на особливих умовах ПКУ встановлює обов’язок перейти на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах у разі наявності підстав, визначених у пп. 137.10.8 ПКУ. При цьому залежно від встановлених обставин перехід на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах може здійснюватися як з першого числа року, так і з першого числа податкового кварталу.

Водночас ПКУ не обмежує право резидентів Дія Сіті – платників податку на особливих умовах повернутися на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах у випадках, які не визначені у пп. 137.10.8 ПКУ, у тому числі з першого числа податкового кварталу.

Особливості відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах встановлено у п. 141.10 ПКУ.

Пунктом 141.10 ПКУ визначено, що для переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування юридична особа подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою відповідну заяву.

Для відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах резидент Дія Сіті не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку заяву в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (пп. 141.10.4 ПКУ).

Порядок подання та розгляду Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах або відмову від такого оподаткування затверджений наказом Мінфіну від 17.03.2022 №99.

Необхідно врахувати, що Заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу та у разі відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах з початку нового року – не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року.

Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств резидентами Дія Сіті – платниками податку на прибуток на особливих умовах встановлено п. 137.10 ПКУ.

Згідно з пп. 137.10.3 ПКУ для резидентів Дія Сіті – платників податку на прибуток на особливих умовах базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Водночас у разі переходу резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток на особливих умовах на сплату податку на прибуток на загальних підставах слід врахувати таке.

У разі якщо у платника податку за попередній річний звітний період дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) не перевищував 40 млн грн, такий платник податку після переходу на загальну систему оподаткування застосовує річний податковий (звітний) період та, відповідно, такий платник податку подає річну податкову декларацію з податку на прибуток, яка складається наростаючим підсумком з початку року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, у якій окремо відображаються показники як за період перебування на особливому статусі, так і на загальній системі оподаткування податком на прибуток.

Проте у разі якщо у платника податку за попередній річний звітний період дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) перевищує 40 млн грн, такий платник податку після переходу на загальну систему оподаткування застосовує квартальний податковий (звітний) період та, відповідно, платник податку повинен подати податкову декларацію з податку на прибуток за відповідний звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, яка складається наростаючим підсумком та у якій відображаються показники як за період перебування на особливому статусі, так і на загальній системі оподаткування податком на прибуток.

Таким чином, резидент Дія Сіті для відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою Заяву в електронній формі не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу та починаючи з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом року, вважається платником податку на прибуток підприємств на загальних підстава; а у разі відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах з початку нового року – не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року та починаючи з першого числа наступного (звітного) року вважається платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах.