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В Харькове сотрудники ТЦК применили силу к адвокату – Лубинец назвал инцидент позором

17:30, 10 января 2025
В Харькове в отношении адвоката применили силу при попытке попасть к клиенту, который проходил ВВК.
В Харькове сотрудники ТЦК применили силу к адвокату – Лубинец назвал инцидент позором
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В Харькове адвоката не пустили в помещение военно-врачебной комиссии, применив к женщине физическую силу. Инцидент произошел в одном из ТЦК города. Об инциденте сообщили уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и Главное управление Национальной полиции Харьковской области.

«В социальных сетях увидел видеоматериал, на котором зафиксировано препятствование входа адвоката в помещение военно-врачебной комиссии при одном из ТЦК и СП в Харькове. К ней была применена физическая сила со стороны мужчины в форменной одежде. Считаю этот позорный поступок недопустимым!» - рассказал Лубинец.

Он поручил своему представителю в Харьковской области Оксане Червяковой выяснить детали происшествия, а также направил письма в Харьковский областной ТЦК для выяснения обстоятельств инцидента. Кроме того, омбудсмен обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть уголовное производство по этому случаю.

В полиции сообщила, что поступило сообщение от 28-летней женщины-адвоката, которая прибыла в ТЦК для встречи с клиентом, проходившим медицинский осмотр, о конфликте с сотрудниками районного ТЦК. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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ТЦК ВВК Дмитрий Лубинец

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