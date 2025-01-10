В Сумах будут судить преподавателя центра профтехобразования, который брал взятки за поступление военнообязанных

Кроме неправомерной выгоды, «студенты» также обязывались отдавать преподавателю свою стипендию.

Правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении одного из преподавателей Сумского центра профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса, который за денежное вознаграждение решал вопрос с руководством о беспрепятственном поступлении физических лиц в учебное заведение.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, обвиняемый за денежное вознаграждение не только устраивал военнообязанных на дневную форму обучения вышеуказанного учебного заведения, но и обеспечивал им беспрепятственную сдачу зачетов и экзаменов. Следовательно, мужчины получали отсрочку от мобилизации. Кроме неправомерной выгоды, «студенты» также обязывались отдавать преподавателю свою стипендию.

Правоохранители задержали преподавателя 10 октября 2024 непосредственно после получения 26 тыс. 500 грн от одного из «студентов».

В настоящее время по ходатайству прокуратуры решением суда он отстранен от занимаемой должности.

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