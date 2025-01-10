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Британец годами судился за жесткий диск с биткоинами, который ошибочно выбросил на помойку — что решил суд

16:36, 10 января 2025
Суд отказался рассматривать иск мужчины, который уже 12 лет безуспешно пытается приступить к поиску выброшенного жесткого диска.
Британец годами судился за жесткий диск с биткоинами, который ошибочно выбросил на помойку — что решил суд
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Великобритании мужчина случайно положил жесткий диск, на котором было 8 тысяч биткоинов, в черный мусорный мешок во время уборки офиса, а впоследствии ошибочно выбросил его.

39-летний Джеймс Гауэллс уже 12 лет безуспешно пытается приступить к поиску выброшенного жесткого диска. Однако суд отказался рассматривать иск, передает BBC.

Как известно, мужчина извлек криптовалюту в 2009 году, однако забыл о ней. Впоследствии он разлил напиток на компьютер и разобрал его, часть деталей продал и оставил на хранении жесткий диск у себя.

Через несколько лет он случайно выбросил в мусор «винчестер» с цифровой валютой, курс которой на сегодняшний день составляет почти $750 млн.

Мужчина годами пытается обращаться к городским властям помочь ему с поисками, однако ему отказали из-за того, что по закону его жесткий диск стал собственностью владельца свалки, а раскопки мусора запрещены правилами охраны окружающей среды.

Объем самой свалки превышает 1,4 млн тонн, однако Гауэллс говорит, что уже смог определить местонахождение диска и просит помочь с обследованием лишь 100 тысяч тонн отходов.

Поэтому мужчина подал в суд с просьбой на раскопки или выплату компенсации на сумму в 495 млн. фунтов.

СМИ отмечают, что мужчина якобы предлагал 10% городским властям от суммы в случае, если он сможет найти «винчестер» и продать цифровую валюту.

Местные власти просили суды отклонить иск, аргументируя это тем, что мужчина пытается «подкупить совет». Суд поддержал ходатайство и оставил без удовлетворения иск Гауэллса.

«Это решение оставило меня ни с чем. Теперь у меня ничего не осталось. Большая система «правосудия» Британии снова делает свое», — заявил в ответ мужчина.

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криптовалюта Великобритания

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