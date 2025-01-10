Минобороны выявило нарушения на 334,75 млн грн в боевых выплатах военным

Аудит Минобороны предотвратил незаконное использование более 334 млн гривен.

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В 2024 году Министерство обороны Украины провело ряд плановых проверок выплат «боевого» вознаграждения военнослужащим в воинских частях ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

Специалисты службы внутреннего аудита Минобороны осуществляли разъяснительную работу, предоставляли консультации и рекомендации по корректному начислению дополнительного вознаграждения за выполнение боевых и специальных задач.

Результатом аудиторских проверок стало выявление ряда нарушений и недостатков, а также предотвращение незаконного использования бюджетных средств в размере 334,75 млн гривен. Благодаря совместной работе аудиторов и командования удалось избежать серьезных нарушений законодательства.

Среди основных причин выявленных нарушений:

невозможность подтверждения выполнения боевых или специальных задач отдельными военными, включенными в приказы командира;

выдача справок о выполнении заданий в первом эшелоне без фактического подтверждения их выполнения.

«Порядок начисления и выплаты дополнительного вознаграждения должен быть четко соблюден. Постоянно работаем с командирами различных звеньев с целью уменьшения внутренних рисков. Ставим целью предотвращать возникновение нарушений. Командиры должны обеспечивать начисление и выплату денежного обеспечения исключительно в рамках действующего законодательства», - подчеркнул директор Департамента внутреннего аудита Минобороны полковник Александр Титковский.

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