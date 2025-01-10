В Минздраве объяснили, как продолжить временную нетрудоспособность в рамках оценки функционирования

Лечащий врач формирует направление пациента на оценку в ряде случаев.

Фото: pravda.com.ua

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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что согласно новым процессам оценивания повседневного функционирования, внедряемым на замену медико-социальной экспертизы, пациенты, имеющие длительную временную нетрудоспособность, должны быть направлены на оценивание с целью решения вопроса о необходимости продолжать временную нетрудоспособность.

Согласно действующему законодательству, лечащий врач формирует направление пациента на оценку в следующих случаях:

Продолжительность временной нетрудоспособности: если она длится непрерывно в течение 120 дней или суммарно 156 дней при перерывах между периодами.

Характер заболевания: при стойком или необратимом заболевании, при котором прогноз лечения не позволяет ожидать полного выздоровления.

Особые состояния здоровья: при наличии у пациента серьезных медицинских интервенций или заболеваний, предусмотренных нормативно правовыми актами.

Туберкулез: для пациентов с туберкулезом направление на оценку инициируется после 10 месяцев нетрудоспособности.

Как проходит процедура?

Анализ состояния здоровья:

После достижения указанных сроков лечащий врач анализирует медицинскую документацию пациента и состояние здоровья, включая результаты обследований и прогноз.

Направление на оценку:

При необходимости определения дальнейшей трудоспособности или состояния здоровья врач инициирует представление электронного направления на оценку экспертной командой.

Оценка экспертной командой:

Команды в первую очередь рассматривают такие дела, изучают медицинские документы, анамнез и прогноз заболевания.

По результатам оценки команда принимает одно из решений:

Установление инвалидности: если состояние здоровья пациента не позволяет восстановить трудоспособность.

Продление срока временной нетрудоспособности: если есть положительный прогноз восстановления.

Завершение срока временной нетрудоспособности: если нет оснований дальнейшего продления.

Выписка из решения экспертной команды предоставляется пациенту на руки и отправляется лечащему врачу для дальнейшего формирования очередного МВТН.

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