Практика судов
  1. В Украине

Что можно передать осужденному к лишению свободы и как это сделать — разъяснение

21:18, 10 января 2025
Передача вещей и посылок осужденным регулируется специальными правилами.
Что можно передать осужденному к лишению свободы и как это сделать — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности получения посылок осужденными.

Передача вещей и посылок приговоренным к лишению свободы регулируется специальными правилами. Они определяют, какие предметы и продукты можно передавать или приносить лично, а также какие требования к процессу передачи.

Что можно передавать:

  1. Продукты питания;
  2. Предметы первой необходимости и средства гигиены (полный перечень определен Правилами внутреннего распорядка СИЗО):
  • фабричные продукты (но не в стеклянной или металлической таре) с действующим сроком годности; хранящиеся при комнатной температуре.
  • свежие фрукты и овощи – до 1 кг
  • чай, сахар, кофе, сухие кондитерские изделия – до 1 кг каждого вида
  • табачные изделия – до 30 пачек, спички – до 10 коробок или одна зажигалка.

Для женщин дополнительно разрешена одежда (халаты, платья), гигиенические средства, косметика (без спирта), украшения из недрагоценных материалов.

Через магазин СИЗО можно купить продукты и вещи для передачи заключенным.

Можно ли передать телевизор и холодильник?

Да, можно передать телевизор (диагональ до 80 см), холодильник (с общим объемом до 280 литров), но только один на камеру.

Что запрещено передавать:

  • оружие, взрывчатые вещества, алкоголь, наркотики
  • электронные устройства для связи (мобильные телефоны, радиоэлектронные средства), SIM-карты, роутеры
  • деньги, банковские карты, драгоценности, ценные бумаги
  • любые колюче-режущие предметы

Сколько можно передать:

  1. Количество передач не ограничивается.
  2. Общий вес вещей (продукты, предметы) на хранении не должен превышать 50 кг.

Как передать осужденному передачу (посылку)

Лично:

Передачи принимаются в определенном месте в СИЗО (это отдельная комната со специальным окном, расположенная смежно с помещением для посетителей)

Для этого необходимо заполнить заявление в 2 экземплярах и предъявить документ, удостоверяющий личность

Инспектор проверяет содержимое передачи: наименование, количество, вес (в присутствии доставивших их лиц).

По почте:

Согласно почтовым правилам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

СИЗО тюрьма

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тесты в апелляционные суды — итоги тестирования кандидатов гражданской специализации

66,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации прошли на следующий этап конкурса.

Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение на инаугурацию Трампа

В Еврокомиссии сообщили, что на данный момент Дональд Трамп не отправил приглашение Урсуле фон дер Ляйен.

Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы

Кроме резидентов Дия Сити и религиозных организаций, Кабмин добавил в список на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова