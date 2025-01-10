Что можно передать осужденному к лишению свободы и как это сделать — разъяснение

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности получения посылок осужденными.
Передача вещей и посылок приговоренным к лишению свободы регулируется специальными правилами. Они определяют, какие предметы и продукты можно передавать или приносить лично, а также какие требования к процессу передачи.
Что можно передавать:
Для женщин дополнительно разрешена одежда (халаты, платья), гигиенические средства, косметика (без спирта), украшения из недрагоценных материалов.
Через магазин СИЗО можно купить продукты и вещи для передачи заключенным.
Можно ли передать телевизор и холодильник?
Да, можно передать телевизор (диагональ до 80 см), холодильник (с общим объемом до 280 литров), но только один на камеру.
Что запрещено передавать:
Сколько можно передать:
Как передать осужденному передачу (посылку)
Лично:
Передачи принимаются в определенном месте в СИЗО (это отдельная комната со специальным окном, расположенная смежно с помещением для посетителей)
Для этого необходимо заполнить заявление в 2 экземплярах и предъявить документ, удостоверяющий личность
Инспектор проверяет содержимое передачи: наименование, количество, вес (в присутствии доставивших их лиц).
По почте:
Согласно почтовым правилам.
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