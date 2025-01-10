Что можно передать осужденному к лишению свободы и как это сделать — разъяснение

Передача вещей и посылок осужденным регулируется специальными правилами.

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Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности получения посылок осужденными.

Передача вещей и посылок приговоренным к лишению свободы регулируется специальными правилами. Они определяют, какие предметы и продукты можно передавать или приносить лично, а также какие требования к процессу передачи.

Что можно передавать:

Продукты питания; Предметы первой необходимости и средства гигиены (полный перечень определен Правилами внутреннего распорядка СИЗО):

фабричные продукты (но не в стеклянной или металлической таре) с действующим сроком годности; хранящиеся при комнатной температуре.

свежие фрукты и овощи – до 1 кг

чай, сахар, кофе, сухие кондитерские изделия – до 1 кг каждого вида

табачные изделия – до 30 пачек, спички – до 10 коробок или одна зажигалка.

Для женщин дополнительно разрешена одежда (халаты, платья), гигиенические средства, косметика (без спирта), украшения из недрагоценных материалов.

Через магазин СИЗО можно купить продукты и вещи для передачи заключенным.

Можно ли передать телевизор и холодильник?

Да, можно передать телевизор (диагональ до 80 см), холодильник (с общим объемом до 280 литров), но только один на камеру.

Что запрещено передавать:

оружие, взрывчатые вещества, алкоголь, наркотики

электронные устройства для связи (мобильные телефоны, радиоэлектронные средства), SIM-карты, роутеры

деньги, банковские карты, драгоценности, ценные бумаги

любые колюче-режущие предметы

Сколько можно передать:

Количество передач не ограничивается. Общий вес вещей (продукты, предметы) на хранении не должен превышать 50 кг.

Как передать осужденному передачу (посылку)

Лично:

Передачи принимаются в определенном месте в СИЗО (это отдельная комната со специальным окном, расположенная смежно с помещением для посетителей)

Для этого необходимо заполнить заявление в 2 экземплярах и предъявить документ, удостоверяющий личность

Инспектор проверяет содержимое передачи: наименование, количество, вес (в присутствии доставивших их лиц).

По почте:

Согласно почтовым правилам.