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Регистрация в соцсети Х Илона Маска планируют сделать платной — сколько нужно будет платить

16:29, 10 января 2025
Илон Маск предлагает ввести платут для всех новых пользователей соцсети Х.
Регистрация в соцсети Х Илона Маска планируют сделать платной — сколько нужно будет платить
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Соцсеть X Илона Маска (бывший Твиттер) планирует скрыть даты публикаций в лентах, а также ввести плату за регистрацию $8. Об этом пишет издание Fortune.

Платная регистрация, по данным издания, заработает по всему миру уже в феврале.

Новые пользователи, которые не заплатят за регистрацию, смогут пользоваться Х только в режиме чтения без возможности публиковать посты и комментировать записи других пользователей. В качестве бонуса за платную регистрацию пользователь получит подписку X Premium, которая отдельно стоит $8.

Она убирает всю рекламу из сервиса, расширяет возможности встроенной нейросети Grok и добавляет синюю галочку.

Предполагается, что Х может оказаться платным ради борьбы с ботами. Их используют, в частности, для распространения пропаганды, противоречивых политических взглядов и разжигания расовой ненависти.

Еще в 2023 году соцсеть Маска начала тестировать подписку в 1 доллар/год для всех новых пользователей из Филиппин и Новой Зеландии.

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