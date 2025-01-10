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Реєстрацію у соцмережі Х Ілона Маска планують зробити платною — скільки потрібно буде платити

16:29, 10 січня 2025
Ілон Маск пропонує запровадити плату для всіх нових користувачів соцмережі Х.
Реєстрацію у соцмережі Х Ілона Маска планують зробити платною — скільки потрібно буде платити
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Соцмережа X Ілона Маска (колишній Твіттер) планує приховати дати публікацій у стрічках, а також запровадити плату за реєстрацію $8. Про це пише видання Fortune.

Платна реєстрація, за даними видання, запрацює по всьому світу вже в лютому.

Нові користувачі, які не заплатять за реєстрацію, зможуть користуватися Х тільки в режимі читання – без можливості публікувати пости та коментувати записи інших користувачів. Як бонус за платну реєстрацію користувач отримає підписку X Premium, яка окремо коштує $8.

Вона прибирає всю рекламу з сервісу, розширює можливості вбудованої нейромережі Grok і додає синю галочку.

Передбачається, що Х може стати платним заради боротьби з ботами. Їх використовують, зокрема, для поширення пропаганди, суперечливих політичних поглядів і розпалювання расової ненависті.

Ще у 2023 році соцмережа Маска почала тестувати передплату в 1 долар/рік для всіх нових користувачів із Філіппін і Нової Зеландії.

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