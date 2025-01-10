В Україні створили Координаційний центр з питань ТОТ та територій бойових дій

Новий центр при Кабміні займатиметься управлінням окупованими та прифронтовими регіонами.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Координаційного центру з питань управління регіонами, де тривають або тривали бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Утворено Координаційний центр з питань управління регіонами, на території яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією…», — зазначив Мельничук.

Центр функціонуватиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабміні. Уряд також затвердив його положення та склад.

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