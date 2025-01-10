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Відомий фотограф отримав 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх дівчат

22:00, 10 січня 2025
У прокуратурі повідомили, що фотограф упродовж 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат.
Відомий фотограф отримав 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх дівчат
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На Київщині суд визнав винним відомого фотографа у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, фотографа засуджено до 12 років 10 місяців позбавлення волі. Також йому заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.

У прокуратурі не називають прізвище фотографа, але за даними ЗМІ, зокрема ТСН та BBC, мова йде про Олександра Ктиторчука.

Зазначається, що чоловік упродовж 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію.

«Фотограф визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду», - заявили у прокуратурі.

Відомості про засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Ктиторчук є одним із найупізнаваніших українських фотохудожників, для якого позували зірки вітчизняного шоу-бізнесу та спорту, такі як Настя Каменських, Лілія Подкопаєва, Надія Мейхер, Альона Вінницька, Ольга Сумська, Остап Ступка. Улюблені жанри фотографа: психологічний портрет та ню-фотографія. На більшості світлин, що були опубліковані на сторінці Ктиторчука в інстаграмі, зображені дівчата-підлітки.

Олександр Ктиторчук також займався викладанням. Він мав свою власну фотошколу, а також викладав у Київській школі фотографії.

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