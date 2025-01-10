Известный фотограф получил 12 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних девочек

В прокуратуре сообщили, что фотограф на протяжении 2017-2020 годов неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девочек.

В Киевской области суд признал виновным известного фотографа в изнасиловании, развращении несовершеннолетних и изготовлении предметов порнографического характера.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, фотограф приговорен к 12 годам 10 месяцам лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними сроком на три года.

В прокуратуре не называют фамилию фотографа, но по данным СМИ, в частности ТСН и BBC, речь идет об Александре Ктиторчуке.

Отмечается, что мужчина на протяжении 2017-2020 годов неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек, а также совершал действия развратного характера, когда они приходили к нему на фотосессию.

«Фотограф признал свою вину и возместил потерпевшим нанесенный моральный ущерб», - заявили в прокуратуре.

Сведения об осужденном внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Ктиторчук является один из самых известных украинских фотохудожников, для которого позировали звезды отечественного шоу-бизнеса и спорта, такие как Настя Каменских, Лилия Подкопаева, Надежда Мейхер, Алена Винницкая, Ольга Сумская, Остап Ступка. Любимые жанры фотографа: психологический портрет и ню-фотография. На большинстве фотографий, опубликованных на странице Ктиторчука в Инстаграме, изображены девушки-подростки.

Александр Ктиторчук также занимался преподаванием. У него была своя собственная фотошкола, а также преподавал в Киевской школе фотографии.

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