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В НАПК представили инициативу «Индикаторы публичной добропорядочности»

16:19, 10 января 2025
В Агентстве состоялось публичное представление инициативы «Индикаторы публичной добропорядочности» от Организации экономического сотрудничества и развития.
В НАПК представили инициативу «Индикаторы публичной добропорядочности»
Фото: rsu.gov.ua
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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции состоялось публичное представление инициативы «Индикаторы публичной добропорядочности» от Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом сообщает Совет судей Украины.

Участие в мероприятии приняли глава НАПК Виктор Павлущик, а также Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Александр Ильков, Председатель офиса ОЭСР Михал Фаленчик, Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина, руководитель проекта «Содействие публичном секторе» Питер Димитрофф.

От Совета судей Украины участие в публичном представлении Индикаторов приняли члены ССУ Егор Краснов и Елена Ганечко.

В отчете экспертов было указано о выполнении судебной властью своего индикатора открытости к противодействию коррупции, где на фоне судебной реформы в целом имеет важное значение функционирование Кодекса судейской этики, обновленная редакция которого была принята на ХХ очередном съезде судей Украины, 18- 19 сентября 2023 года.

«Если говорить об индикаторов, касающихся судебной власти, то мы видим, что работа органов судейского самоуправления и управления была должным образом оценена и отмечена в оценках экспертов, но мне особенно приятно то, что вся работа, результаты которой нам сегодня представили, проводилась Советом судей Украины сознательно, задолго до его включения в систему индикаторов Организацией экономического сотрудничества и развития», - отметила Елена Ганечко.

Егор Краснов, подытоживая участие в публичном представлении инициативы «Индикаторы публичной добродетели» отметил, что она имеет особое значение ввиду переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз.

«Мы сейчас работаем над «домашним заданием», которое необходимо выполнить. Многое из ного мы уже сделали, но над другим надо работать. И чем лучше Украина с ним справится во всех областях, тем легче нам будет адаптироваться к требованиям и законодательству, которым регулируется жизнь в ЕС», - подчеркнул Егор Краснов.

Он также обратил внимание на то, что Украина уже давно имеет основательную и качественную нормативно-правовую базу, начиная от законов и заканчивая подзаконными актами и внутренними документами органов государственной власти, определяющими отношение к коррупции и средствами борьбы с ней, но «слабым местом» все еще остается их имплементация.

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