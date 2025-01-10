В НАЗК представили ініціативу «Індикатори публічної доброчесності»

В Агентстві відбулося публічне представлення ініціативи «Індикатори публічної доброчесності» від Організації економічного співробітництва та розвитку.

Фото: rsu.gov.ua

В Національному агентстві запобігання корупції відбулося публічне представлення ініціативи «Індикатори публічної доброчесності» від Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це повідомляє Рада суддів України.

Участь у заході взяли очільник НАЗК Віктор Павлущик, а також Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України Олександр Ільков, Голова офісу ОЕСР Міхал Фаленчик, Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина, керівник проекту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» Пітер Дімітрофф.

Від Ради суддів України участь в публічному представленні Індикаторів взяли члени РСУ Єгор Краснов та Олена Ганечко.

У звіті експертів було зазначено про виконання судовою владою свого індикатора відкритості до протидії корупції, де на фоні судової реформи загалом має вагоме значення функціонування Кодексу суддівської етики, оновлену редакцію якого було прийнято на ХХ черговому з'їзді суддів України, що відбувся в Києві 18-19 вересня 2023 року.

«Якщо говорити про індикатори, які стосуються судової влади, то ми бачимо, що робота органів суддівського самоврядування та врядування, була належним чином оцінена та відзначена в оцінках експертів, але мені особливо приємно те, що вся робота, результати якої нам сьогодні представили, проводилася Радою суддів України свідомо, задовго до її включення в систему індикаторів Організацією економічного співробітництва та розвитку», - зазначила Олена Ганечко.

Єгор Краснов, підсумовуючи участь в публічному представлені ініціативи «Індикатори публічної доброчесності» зазначив, що вона має особливе значення з огляду на переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу.

«Ми зараз працюємо над «домашнім завданням», яке необхідно виконати. Багато що з ного ми вже зробили, але над іншим треба працювати. І чим краще Україна з ним впорається у всіх сферах, тим легше нам буде адаптуватися до вимог і законодавства, яким регулюється життя у ЄС», - наголосив Єгор Краснов.

Він також звернув увагу на те, що Україна вже давно має ґрунтовну і якісну нормативно-правову базу, починаючи від законів і закінчуючи підзаконними актами та внутрішніми документами органів державної влади, що визначають ставлення до корупції та засоби боротьби з нею, але «слабким місцем» все ще залишається їх імплементація.

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