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Кабмін скасував у ПДР норму щодо посвідчень, якими підтверджується право на звільнення від придбання автоцивілки

16:03, 10 січня 2025
З Правил дорожнього руху виключили норму про те, що водії, які звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, повинні мати при собі підтвердні документи.
Кабмін скасував у ПДР норму щодо посвідчень, якими підтверджується право на звільнення від придбання автоцивілки
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Кабмін 10 січня прийняв зміни до Правил дорожнього руху. Вочевидь, зміни повʼязані з тим, що якщо раніше за законом №1961-IV учасники бойових звільнялися від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, то тепер вони повинні мати оформлену автоцивілку.

Зокрема, урядом з підпункту «ґ» пункту 2.1 ПДР виключено положення, відповідно до якого деякі категорії громадян звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності наземних транспортних засобів.

Нагадаємо, пункт передбачає, що водій повинен мати при собі чинний страховий поліс (страховий сертифікат «Зелена картка») про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України. Також у пункті зазначено, що водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).

Таким чином, уряд виключив норму про те, що водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи.

Зміни до Правил дорожнього руху внесені з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону №3720-ІХ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №8300.

Автор: Наталя Мамченко

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ПДР Кабінет Міністрів України

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Кабмін скасував у ПДР норму щодо посвідчень, якими підтверджується право на звільнення від придбання автоцивілки

З Правил дорожнього руху виключили норму про те, що водії, які звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, повинні мати при собі підтвердні документи.

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