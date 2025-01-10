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Нацкомісія схвалила Білу книгу реформування добровільного накопичувального пенсійного забезпечення

16:47, 10 січня 2025
Документ визначає ключові напрями трансформації пенсійної системи, спрямовані на забезпечення фінансової стабільності громадян та інтеграцію української моделі в європейську систему.
Нацкомісія схвалила Білу книгу реформування добровільного накопичувального пенсійного забезпечення
Фото: kadrovik.ua
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що 10 січня схвалила Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні. Цей документ визначає ключові напрями трансформації пенсійної системи, спрямовані на забезпечення фінансової стабільності громадян та інтеграцію української моделі в європейську систему.

Комісія має на меті створити стабільну та ефективну систему добровільного накопичувального пенсійного забезпечення, що базується на таких принципах:

– прозорість та відповідальність: суб’єкти системи мають діяти відповідно до найкращих міжнародних стандартів, забезпечуючи зрозумілу та відкриту інформацію для учасників;

– інвестиційна диверсифікація: запровадження політики довгострокового інвестування та захисту активів від ризиків;

– захист інтересів учасників: дотримання стандартів ЄС, зокрема Директиви (ЄС) 2016/2341.

«Біла книга — це дорожня карта, яка забезпечить новий етап розвитку пенсійного забезпечення в Україні. Ми адаптуємо європейські підходи, щоб гарантувати громадянам стабільність та довіру до нової системи», — зазначив Максим Лібанов, член НКЦПФР.

Схвалення Білої книги відкриває шлях до модернізації пенсійної системи України, що забезпечить:

– надійність та стабільність роботи накопичувальних пенсійних фондів;

– захист накопичень учасників завдяки новій системі інфраструктури та стандартам корпоративного управління;

– залучення соціально-відповідального бізнесу до системи добровільного пенсійного забезпечення.

Надалі Комісія планує провести низку публічних консультацій з представниками ринку, експертами та міжнародними партнерами. Результатом чого стане підготовка законодавчих ініціатив для реалізації ключових положень Білої книги. 

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