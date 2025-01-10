Нові санкції США можуть торкнутися «Газпром нафти» и «Сургутнафтогаз»

Також до списку санкцій можуть бути включені «Інгосстрах» та «АльфаСтрахування», велика кількість суден та низка трейдерів, що торгують російською нафтою.

Нові санкційні заходи США, офіційне оголошення яких очікується 10 січня, торкнуться «Газпром нафти» та «Сургутнафтогазу». Про це пише Reuters.

Також до списку санкцій можуть бути включені «Інгосстрах» і «АльфаСтрахування», 180 суден, десятки трейдерів, дві великі нафтові компанії та деяких керівників російської нафтової галузі, повідомляє агентство.

Зазначається, що ціни на нафту різко зросли в п'ятницю і демонструють зростання третій тиждень поспіль, оскільки трейдери зосередилися на можливих перебоях у постачанні через посилення санкцій проти Росії.

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