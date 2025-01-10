Нові санкції США можуть торкнутися «Газпром нафти» и «Сургутнафтогаз»

Нові санкційні заходи США, офіційне оголошення яких очікується 10 січня, торкнуться «Газпром нафти» та «Сургутнафтогазу». Про це пише Reuters.
Також до списку санкцій можуть бути включені «Інгосстрах» і «АльфаСтрахування», 180 суден, десятки трейдерів, дві великі нафтові компанії та деяких керівників російської нафтової галузі, повідомляє агентство.
Зазначається, що ціни на нафту різко зросли в п'ятницю і демонструють зростання третій тиждень поспіль, оскільки трейдери зосередилися на можливих перебоях у постачанні через посилення санкцій проти Росії.
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