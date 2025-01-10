Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

ДСА розпочала громадське обговорення проекту Антикорупційної програми на 2025-2027 роки

15:50, 10 січня 2025
Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Державній судовій адміністрації.
ДСА розпочала громадське обговорення проекту Антикорупційної програми на 2025-2027 роки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація України розпочала громадське обговорення проекту Антикорупційної програми на 2025-2027 роки.

Зокрема, ДСА, дотримуючись принципів прозорості та відкритості, пропонує для громадського обговорення проект Антикорупційної програми.

Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Державній судовій адміністрації України, забезпечення дотримання її працівниками вимог антикорупційного законодавства, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

ДСА наголошує, що документ розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 25 січня 2025 року на електронну адресу: [email protected]

Додатки до проекту Антикорупційної програми Державної судової адміністрації України на 2025-2027 роки:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА корупція закон про протидію корупції

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін скасував у ПДР норму щодо посвідчень, якими підтверджується право на звільнення від придбання автоцивілки

З Правил дорожнього руху виключили норму про те, що водії, які звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, повинні мати при собі підтвердні документи.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не отримала запрошення на інавгурацію Трампа

У Єврокомісії повідомили, що наразі Дональд Трамп не надіслав запрошення Урсулі фон дер Ляєн.

Уряд дав дозвіл на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи

Крім резидентів Дія Сіті та релігійних організацій, Кабмін додав до списку на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи.

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському.

Недопуск до укриття буде каратися штрафами чи позбавленням волі — прийнято закон

А за невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС можна буде отримати штраф до 17 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова