ДСА розпочала громадське обговорення проекту Антикорупційної програми на 2025-2027 роки

Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Державній судовій адміністрації.

Державна судова адміністрація України розпочала громадське обговорення проекту Антикорупційної програми на 2025-2027 роки.

Зокрема, ДСА, дотримуючись принципів прозорості та відкритості, пропонує для громадського обговорення проект Антикорупційної програми.

Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Державній судовій адміністрації України, забезпечення дотримання її працівниками вимог антикорупційного законодавства, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

ДСА наголошує, що документ розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 25 січня 2025 року на електронну адресу: [email protected]

Додатки до проекту Антикорупційної програми Державної судової адміністрації України на 2025-2027 роки:

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