ГСА начала общественное обсуждение проекта Антикоррупционной программы на 2025-2027 годы

Программа предусматривает комплекс мер по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции в Государственной судебной администрации.

Государственная судебная администрация Украины приступила к общественному обсуждению проекта Антикоррупционной программы на 2025-2027 годы.

В частности, ГСА, соблюдая принципы прозрачности и открытости, предлагает для общественного обсуждения проект Антикоррупционной программы.

Программа предусматривает комплекс мер по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции в Государственной судебной администрации Украины, обеспечению соблюдения ее работниками требований антикоррупционного законодательства, созданию дополнительных предохранителей совершению коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией.

ГСА отмечает, что документ разработан во исполнение требований статьи 19 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Замечания и предложения к проекту принимаются до 25 января 2025 года по электронному адресу: [email protected]

Приложения к проекту Антикоррупционной программы Государственной судебной администрации Украины на 2025-2027 годы:

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