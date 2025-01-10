Полиция провела 600 одновременных обысков по незаконной переправке уклонистов за границу — подозрения объявили 45 людям

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного вывоза мужчин за границу и объявили 45 подозрений.

Полиция объявила 45 подозрений организаторам и участникам схем незаконной переправки мужчин через границу. Было проведено более 600 обысков с участием разных правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции говорят, что это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин по состоянию на 14:35. Следственные действия продолжаются, а о деталях сообщат позже.

В рамках расследования стремятся разоблачить организаторов и участников групп, помогающих мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.

По имеющимся данным, этими маршрутами злоумышленники содействовали в пересечении сотням военнообязанных.

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