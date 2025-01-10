Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение на инаугурацию Трампа

В Еврокомиссии сообщили, что на данный момент Дональд Трамп не отправил приглашение Урсуле фон дер Ляйен.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен еще не получила приглашение в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом сообщил 10 января пресс-секретарь Еврокомиссии.

«Если она получит приглашение, то мы увидим, но на данный момент нет планов (присутствовать на инаугурации)», - сказала пресс-секретарь журналистам во время ежедневного брифинга.

Следует отметить, что Дональд Трамп пригласил на церемонию нескольких иностранных лидеров. В частности, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Италии Джорджию Мелони.

Согласно сообщениям СМИ, Си не будет присутствовать, но отправит посланника высшего уровня.

В свою очередь, как сообщает Bloomberg, Урсула фон дер Ляйен стремится организовать встречу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом еще до его официального вступления в должность.

Фон дер Ляйен имела тесные отношения с предыдущим президентом США Джо Байденом и неоднократно посещала Белый дом для координации политики в отношении Украины и Китая.

В ноябре Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом подняла идею увеличения импорта американского сжиженного газа.

Автор: Наталя Мамченко

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