Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не отримала запрошення на інавгурацію Трампа

У Єврокомісії повідомили, що наразі Дональд Трамп не надіслав запрошення Урсулі фон дер Ляєн.

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ще не отримала запрошення до США на інавгурацію обраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Про це повідомив 10 січня речник Єврокомісії.

«Якщо вона отримає запрошення, то ми побачимо, але на даний момент немає планів (присутні на інавгурації)», - сказала прес-секретар журналістам під час щоденного брифінгу.

Слід зазначити, що Дональд Трамп запросив на церемонію кількох іноземних лідерів. Зокрема, голову КНР Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Сі не буде присутнім, але відправить посланця вищого рівня.

У свою чергу, як повідомляє Bloomberg, Урсула фон дер Ляєн прагне організувати зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом ще до його офіційного вступу в посаду.

Фон дер Ляйєн мала тісні стосунки з попереднім президентом США Джо Байденом і неодноразово відвідувала Білий дім для координації політики у стосунку України та Китаю.

У листопаді Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом порушила ідею збільшення імпорту американського зрідженого газу.

Автор: Наталя Мамченко

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