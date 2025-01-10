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У Британії заявили, що компенсація жертвам зґвалтувань є «складним» питанням

15:37, 10 січня 2025
У британському уряді заявили, що зараз пріоритетом є виконання рекомендацій розслідування.
У Британії заявили, що компенсація жертвам зґвалтувань є «складним» питанням
Фото: Getty Images
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В уряді Великобританії, коментуючи заклики провести нове розслідування щодо зґвалтувань дітей у британських містах бандами ґвалтівників, заявили, що на даний момент пріоритетом є виконання рекомендацій попереднього розслідування, передає агентство Bloomberg.

Зазначається, що ґвалтівниками переважно є особи пакистанського походження.

Однією з цих рекомендацій є фінансова компенсація для жертв, яка, як повідомило видання Financial Times, може становити від £5 млрд ($6,2 млрд) до £10 млрд ($12,4 млрд). У статті цитують неназваних осіб з лейбористського уряду та попередньої адміністрації.

«Нам потрібно опрацювати деталі, перш ніж викладати подальші кроки з цього питання»,  заявив у п'ятницю журналістам прес-секретар прем'єр-міністра Кіра Стармера Том Веллс, коли його запитали про можливе фінансове відшкодування. Все, що зробить уряд, «відповідатиме нашій прихильності до економічної стабільності», — додав він.

Раніше ми писали, що Ілон Маск назвав прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера «співучасником масових зґвалтувань» та закликав до його відставки.

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Велика Британія

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