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На Рівненщині через суд вимагають повернення у власність громади земельної ділянки водного фонду вартістю понад 5,2 млн гривень

09:41, 11 січня 2025
Місцеве приватне підприємство використовує ділянку для ведення рибного господарства, не маючи для цього достатніх правових підстав.
На Рівненщині через суд вимагають повернення у власність громади земельної ділянки водного фонду вартістю понад 5,2 млн гривень
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На Рівненщині прокуратура звернулася до суду з позовом про припинення права володіння приватним товариством гідротехнічними спорудами та повернення земельної ділянки водного фонду площею майже 300 га вартістю понад 5,2 млн гривень. Про це повідомили у прокуратурі. 

Встановлено, що місцеве приватне підприємство використовує вказане майно для ведення рибного господарства, не маючи для цього достатніх правових підстав. Так, гідроспоруди та став розміщені на землях водного фонду на території Смизької та Тараканівської територіальних громад, проте рішення уповноважених органів щодо передачі землі в постійне користування та передачі гідротехнічних споруд у власність товариства не приймалось. Це - порушення природоохоронного та земельного законодавства.

Таке неправомірне і тривале використання майна громад призвело до недоотримання їх бюджетами коштів від оренди, які міг би сплачувати добросовісний орендар.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

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