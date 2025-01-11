В Ровенской области через суд требуют возврата в собственность общины земельного участка водного фонда стоимостью более 5,2 млн гривен

Местное частное предприятие использует участок для ведения рыбного хозяйства, не имея для этого достаточных правовых оснований.

В Ровенской области прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении права владения частным обществом гидротехническими сооружениями и возвращении земельного участка водного фонда площадью почти 300 га стоимостью более 5,2 млн гривен. Об этом сообщили в прокуратуре.

Установлено, что местное частное предприятие использует указанное имущество для рыбного хозяйства, не имея для этого достаточных правовых оснований. Так, гидросооружения и размещены на землях водного фонда на территории Смызской и Таракановской территориальных общин, однако решение уполномоченных органов относительно передачи земли в постоянное пользование и передачи гидротехнических сооружений в собственность общества не принималось. Это – нарушение природоохранного и земельного законодательства.

Такое неправомерное и длительное использование имущества общин привело к недополучению их бюджетами средств от аренды, которые мог бы платить добросовестный арендатор.

В настоящее время судом открыто производство по делу.

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