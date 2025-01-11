Практика судов
  1. В Украине

В Ровенской области через суд требуют возврата в собственность общины земельного участка водного фонда стоимостью более 5,2 млн гривен

09:41, 11 января 2025
Местное частное предприятие использует участок для ведения рыбного хозяйства, не имея для этого достаточных правовых оснований.
В Ровенской области через суд требуют возврата в собственность общины земельного участка водного фонда стоимостью более 5,2 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении права владения частным обществом гидротехническими сооружениями и возвращении земельного участка водного фонда площадью почти 300 га стоимостью более 5,2 млн гривен. Об этом сообщили в прокуратуре.

Установлено, что местное частное предприятие использует указанное имущество для рыбного хозяйства, не имея для этого достаточных правовых оснований. Так, гидросооружения и размещены на землях водного фонда на территории Смызской и Таракановской территориальных общин, однако решение уполномоченных органов относительно передачи земли в постоянное пользование и передачи гидротехнических сооружений в собственность общества не принималось. Это – нарушение природоохранного и земельного законодательства.

Такое неправомерное и длительное использование имущества общин привело к недополучению их бюджетами средств от аренды, которые мог бы платить добросовестный арендатор.

В настоящее время судом открыто производство по делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли мужчина, самостоятельно воспитывающий малолетних детей, выехать с ними за границу – позиция Верховного Суда

Пограничная служба отказала мужчине, самостоятельно воспитывающему двух малолетних детей, в пересечении границы – Верховный Суд подтвердил решение судов, которые признали противоправным и отменили этот отказ.

Поджог дома судьи на Черниговщине – Высший совет правосудия просит правоохранительные органы раскрыть преступление

Полиция и прокуратура пока что не продвинулись в раскрытии преступления.

IQ-тест на должности судей ВАКС – как и почему случилось так, что в конкурсе осталось менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи

Верховная Рада и ВККС слишком идеализировали процедуру тестирования на когнитивные способности, а также опрометчиво доверились внешним советникам – пришлось спасать хотя бы конкурс в апелляционные суды.

IQ-тесты в апелляционные суды — итоги тестирования кандидатов гражданской специализации

66,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации прошли на следующий этап конкурса.

Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області