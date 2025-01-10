Кабмин провел заседание — какие решения приняли 10 января

Правительство внесло изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должности руководителя государственного, коммунального учреждения здравоохранения и в постановление о бронировании военнообязанных.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо врегулювання податкового боргу постачальника «останньої надії»». Законопроект спрямований на врегулювання податкового боргу Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», який виник за час виконання ним функцій постачальника «останньої надії» на ринку електричної енергії. Проектом передбачається встановлення на обмежений період часу (чотири роки) окремого алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника «останньої надії». Прийняття проекту тимчасово, до 31.12.2028 року, встановить окремий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання постачальника «останньої надії», який передбачає перерахування в розмірі 10 (десяти) відсотків від суми коштів, що надходять від покупців на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника «останньої надії», на небюджетний рахунок постачальника «останньої надії», відкритий в органі Державної казначейської служби України, з подальшим спрямуванням цих коштів постачальником «останньої надії» на погашення податкового боргу та сплату податку на додану вартість, який виникатиме при погашенні такого податкового боргу. Решта коштів будуть спрямовані на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора системи передачі до повного погашення недоплати за куплений постачальником «останньої надії» небаланс електричної енергії.

- Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я. Передбачено, що у разі, якщо трудовий колектив закладу у визначений строк не подав пропозиції щодо кандидатур своїх представників до складу конкурсної комісії, обраних на загальних зборах трудового колективу, кількість та склад конкурсної комісії визначається відповідно до пункту 14 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, згідно з яким для новостворених закладів до складу конкурсної комісії входять представники, визначені у пункті 11 Порядку, крім представників трудового колективу.

- Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), з метою поліпшення доступу до лікарських засобів сільського населення шляхом збільшення кількості аптек і аптечних пунктів у селах і удосконалення доступу пацієнтів до лікарських засобів та медичних виробів. Уточнено, що загальна мінімальна площа аптек, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, становить: для аптек, розташованих у селищах, - не менше ніж 30 кв. метрів (площа торговельного залу - не менше ніж 11 кв. метрів); для аптек, розташованих у селі, - не менше ніж 18 кв. метрів (з виділенням зони торговельного залу не менше ніж 6 кв. метрів, та зони для зберігання лікарських засобів і службово-побутової зони). Передбачено, що для аптечних пунктів, розташованих у селі, площа аптечного пункту не може бути менше 10 кв. метрів.

- Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою приведення їх у відповідність до вимог ЗУ № 3720-ІХ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Виключено з підпункту «ґ» пункту 2.1 Правил положення, відповідно до якого деякі категорії громадян звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності наземних транспортних засобів. Внесено зміни до абзацу третього пункту 2.11 Правил щодо приведення термінології у відповідність до ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

- Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сферах науки, технологій, інновацій та вищої освіти, вчинену 22.10.2024 у м. Києві.

- Внесено зміни до Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції. Визначено особливості та етапність виконання дослідно-конструкторських робіт (надання послуг), за яких здійснюється розроблення, переобладнання чи модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки (зокрема, уточнено етапи для кораблів) для потреб сил оборони України в тому числі із залученням іноземних суб’єктів господарювання, можливості виконання ремонту з продовженням встановлених показників під час виконання робіт (надання послуг) з переобладнання чи модернізації, а також умови, які визначаються зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

- Утворено Координаційний центр з питань управління регіонами, на території яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Затверджено Положення про Координаційний центр та його посадовий склад.

- Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Камбоджа про взаємне скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних, службових або офіційних паспортів, вчинену 25.09.2024 у м. Нью-Йорку. Положення Угоди спрямовані на запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та громадян Королівства Камбоджа – пред’явників дипломатичних, службових або офіційних паспортів строком до 30 днів протягом 60 днів.

- Внесено зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Включено Управління державної охорони України до переліку суб’єктів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства з метою покращення діяльності Управління державної охорони України, а також забезпечення ефективного виконання завдань із запобігання протиправним посяганням на посадових осіб і членів їх сімей та обʼєкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх своєчасне виявлення та припинення.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час». Передбачено незастосування вимог щодо рівня щомісячної заробітної плати до військовозобов’язаних працівників операторів газорозподільних систем, визначених наказом таких операторів, які виконують аварійно-відновлювальні роботи газорозподільних систем у складі аварійних бригад, здійснюють запобіжні заходи для безаварійної експлуатації систем газопостачання, які визначені Міненерго критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Уточнено критерій щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб - працівників операторів газорозподільних систем та передбачено незастосування до таких юридичних осіб вимог щодо двох обов’язкових критеріїв.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про управління обʼєктами державної власності», Порядок оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та вимоги до звіту про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі. Установлено, що оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за 2024 рік може не проводитися, крім діяльності наглядової ради приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України».

- Затверджено план комплектування Національного університету цивільного захисту України слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2025 рік.

- Виключено з плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату пункт 44, яким передбачено розроблення та затвердження наказу МОЗ «Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин» у звʼязку зі зміною в законодавстві та відсутністю юридичних підстав для розробки відповідного документу.

- Передано, з метою забезпечення виконання Міністерством розвитку громад та територій функцій та завдань, переданих Міністерству відповідно до постанови КМУ від 31.12.2024 № 1545 «Про внесення змін до Положення про Міністерство розвитку громад та територій України», Міністерству розвитку громад та територій на нові бюджетні програми бюджетні призначення, передбачені у 2025 році Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальному фонді державного бюджету за програмами: «Заходи щодо соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка» у сумі 1 млрд. 226 млн. 619,2 тис. гривень (видатки споживання); «Забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань» у сумі 51 млн. 868,0 тис. гривень (видатки споживання); «Заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції» у сумі 39 млн. 316,0 тис. гривень (видатки споживання).

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