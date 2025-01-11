Гоструда объясняет, имеет ли право на ежегодный основной отпуск работник, трудовой договор с которым приостановлен

Работодатель имеет право предоставить работнику по его заявлению или в соответствии с графиком ежегодный отпуск.

В управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили, имеет ли право на ежегодный основной отпуск работник, трудовой договор с которым приостановлен.

Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» не содержит ограничений и запретов для сторон трудового договора относительно предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, с которыми приостановлено действие трудовых договоров.

Возобновление их действия по предоставлению таких отпусков закон тоже не требует. Поэтому работодатель имеет право предоставить работнику по его заявлению или в соответствии с графиком ежегодный отпуск.

В то же время, статья 12 упомянутого Закона позволяет работодателю в период действия военного положения ограничить своим решением продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска 24 календарными днями за текущий рабочий год.

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