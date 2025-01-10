Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы

Кроме резидентов Дия Сити и религиозных организаций, Кабмин добавил в список на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Источник фото: kmu.gov.ua

Кабмин на заседании 10 января все же решил добавить в перечень лиц, имеющих право на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийно-восстановительные работы в составе аварийных бригад, осуществляющих меры по безаварийной эксплуатации систем газоснабжения, которые определены Минэнерго критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период

Соответствующие изменения в постановление 76 о бронировании обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, право на бронирование также имеют резиденты Дия Сити и работники юридических лиц - религиозных организаций.

При этом в декабре Кабмин разрешил бронирование религиозных организаций вне зависимости от размера «белой» зарплаты.

В целом, как сообщили в правительстве, в настоящее время забронировано около 900-950 тысяч военнообязанных граждан. Но, по мнению чиновников, «это не влияет на процессы мобилизации».

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации «готов», но не будет внесен, пока не будет понятно, кем заменить людей на фронте.

Автор: Наталя Мамченко

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