Уряд дав дозвіл на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи

Крім резидентів Дія Сіті та релігійних організацій, Кабмін додав до списку на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабмін на засіданні 10 січня все ж вирішив додати до переліку осіб, які мають право на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійно-відновлювальні роботи у складі аварійних бригад, здійснюють запобіжні заходи для безаварійної експлуатації систем газопостачання, які визначені Міненерго критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливих період.

Відповідні зміни до постанови 76 про бронювання оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, наразі право на бронювання також мають резиденти Дія Сіті та працівники юридичних осіб - релігійних організацій.

При цьому в грудні Кабмін дозволив бронювання релігійних організацій, незалежно від розміру «білої» зарплати.

Загалом, як повідомили в уряді, наразі заброньовано близько 900-950 тисяч військовозобовʼязаних громадян. Але, на думку урядовців, «це не впливає на процеси мобілізації».

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроект про демобілізацію «готовий», але його не буде внесено, доки не буде зрозуміло, ким замінити людей на фронті.

Автор: Наталя Мамченко

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