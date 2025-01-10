Законопроект про демобілізацію готовий, але треба зрозуміти, ким замінити військових — Міноборони у Раді

Як зазначив Іван Гаврилюк, законопроект про демобілізацію розроблений, але щоб внести його до парламенту, треба створити умови для заміни військовослужбовців на фронті.

Фото: година запитань до Кабміну, трансляція Олексія Гончаренка

Законопроект про демобілізацію готовий. Про це, відповідаючи на питання депутатів під час «Години запитань до Уряду» 10 січня, зазначив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

«Він розроблений. Для того, щоб ми його могли подати, ми повинні забезпечити такі умови, щоб реалізація законопроекту не призвела до зникнення держави Україна» - зазначив він.

Отже, за його словами, законопроект відпрацьований і готовий для передачі на розгляд Кабміну.

«Нами відпрацьовується, яким чином ми можемо замінити ту велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації - ким чи чим їх замінити», пояснив Іван Гаврилюк.

Нагадаємо, що уряд мав за планом законопроектних робіт розробити законопроект про демобілізацію до кінця 2024 року, але наразі було вирішено відкласти його на весну 2025 року.

Також, за даними уряду, наразі 900-950 тисяч заброньованих. «Ця цифра не впливає на процеси мобілізації», додали представники уряду.

Автор: Наталя Мамченко

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