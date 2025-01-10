Законопроект о демобилизации готов, но надо понять, кем заменить военных — Минобороны в Раде

Как отметил Иван Гаврилюк, законопроект о демобилизации разработан, но чтобы внести его в парламент, нужно создать условия для замены военнослужащих на фронте.

Фото: час вопросов в Кабмин, трансляция Алексея Гончаренко

Законопроект о демобилизации готов. Об этом, отвечая на вопросы депутатов во время «Часа вопросов к Правительству» 10 января, отметил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

«Он разработан. Для того, чтобы мы его могли подать, мы должны обеспечить такие условия, чтобы реализация законопроекта не привела к исчезновению государства Украина» - отметил он.

Следовательно, по его словам, законопроект отработан и готов для передачи на рассмотрение Кабмина.

«Нами отрабатывается, каким образом мы можем заменить то большое количество людей, которые будут подлежать демобилизации - кем или чем их заменить», пояснил Иван Гаврилюк.

Напомним, что правительство должно было по плану законопроектных работ разработать законопроект о демобилизации до конца 2024 года, но сейчас было решено отложить его на весну 2025 года.

Также, по данным правительства, сейчас 900-950 тысяч забронированных. «Эта цифра не влияет на процессы мобилизации», добавили представители правительства.

Автор: Наталя Мамченко

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